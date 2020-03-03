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НХЛ. Эдмонтон громит Нэшвилл, Колорадо побеждает Детройт

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Эдмонтон громит Нэшвилл, Колорадо побеждает Детройт
Новина українською

Детройт – Колорадо – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Нэшвилл – Эдмонтон – 3:8 (0:2, 3:1, 0:5)

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В статье: НХЛ Эдмонтон Ойлерз Нэшвилл Предаторз
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