Хоккей
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НХЛ. Бостон одолел Тампу, победы Питтсбурга и Сан-Хосе
В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата.
Айлендерс – Монреаль – 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Рейнджерс – Сент-Луис – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Питтсбург – Оттава – 7:3 (3:1, 1:0, 3:2)
Тампа-Бэй – Бостон – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Миннесота – Нэшвилл – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Виннипег – Баффало – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Чикаго – Анахайм – 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)
Даллас – Эдмонтон – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Вегас – Нью-Джерси – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Сан-Хосе – Торонто – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
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