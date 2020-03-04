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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Бостон одолел Тампу, победы Питтсбурга и Сан-Хосе

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершен большой игровой день регулярного чемпионата.

НХЛ. Бостон одолел Тампу, победы Питтсбурга и Сан-Хосе
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Айлендерс – Монреаль – 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Рейнджерс – Сент-Луис – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Питтсбург – Оттава – 7:3 (3:1, 1:0, 3:2)

Тампа-Бэй – Бостон – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Миннесота – Нэшвилл – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Виннипег – Баффало – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Чикаго – Анахайм – 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)

Даллас – Эдмонтон – 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Вегас – Нью-Джерси – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Сан-Хосе – Торонто – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

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В статье: НХЛ ХК Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг
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