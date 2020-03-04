Президент IIHF: Ни один матч чемпионата мира по хоккею не пройдет без зрителей

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что на ЧМ-2020 в Швейцарии никаких ограничений не будет из-за коронавируса.

"Мы не можем отложить проведение чемпионата мира, это слишком сложно. Также могу сказать, что мы не станем сокращать количество участников ЧМ. В турнире примут участие 16 сборных. В середине марта у нас будет более детальная информация о ситуации с коронавирусом в Европе. IIHF следит за распространением коронавируса в Европе и Швейцарии.Моя позиция: чемпионат мира надо проводить в Швейцарии в присутствии зрителей и 16 команд. Итоговое решение власти страны примут 15 марта. Если они продлят срок проведения спортивных мероприятий без зрителей еще хотя бы на две недели, то швейцарская хоккейная лига не будет проводить плей-офф.

Как вы знаете, на прошлой неделе власти Швейцарии приняли решение, что из-за коронавируса на спортивных мероприятиях не должно собираться более 1000 человек. Так вот, последние матчи чемпионата Швейцарии по хоккею прошли без зрителей, и это, конечно, ужасно. Так играть в хоккей невозможно. Не считаю возможным проведение хоккейных матчей без зрителей. Могу вам точно сказать, что ни один матч чемпионата мира по хоккею не пройдет без зрителей".