Сборная Украины по хоккею с мечем вышла в полуфинал ЧМ-2020

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею с мячом 2020, в группе В. В четвертьфинальном матче украинцы одолели сборную Латвии со счетом 5:1. Поединок состоялся на иркутском стадионе "Рекорд"

В первом тайме наши сумели дважды поразить ворота команды Латвии. Во втором отрезке украинцы забили три гола. В свою очередь, сборная Латвии смогла ответить на это лишь одним голом.

В полуфинале Украина сыграет с Монголией. Матч состоится 5 марта на стадионе "Труд". Еще одним полуфиналистом турнира стала сборная Словакии, которая обыграла Нидерланды со счетом 3:2. Ранее путевки в квартет сильнейших получили Венгрия и Монголия.

Украина – Латвия 5:1