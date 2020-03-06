Белый Барс на последних минутах вырвали победу у Ледяных Волков

Сегодня, 6 марта, в Белой Церкви состоялся второй поединок заключительного тура чемпионата УХЛ-Пари-Матч. В дерби Киевской области "Белый Барс" принимал столичных "Ледяных Волков".

С первых секунд "Волки" бросились вперед и вынудили вратаря "Барсов" вступить в игру. Дальше игра выровнялась.

Ближе к середине периода белоцерковчане перехватили инициативу в игре, применяя прессинг в чужой зоне. "Волки", не ожидая такой настырности, начали ошибаться и за минуту пропустили три гола.

Второй период киевляне начинали в меньшинстве, но смогли выдержать натиск "Барсов" и выровняли игру. Вскоре гости пропустили две шайбы – 4:2.

В заключительной "двадцатиминутке" "Волки" имели все шансы на то, чтобы переломить ход поединка. На 42 минуте Иван Сысак сделал счет – 4:3. А еще через пять минут Владислав Воробьев сравнял счет – 4:4.

За шесть минут до конца поединка ситуация на площадке изменилась. Сперва белоцерковчане реализовали большинство. А за минуту до конца поединка "Волки" выпустили шестого полевого игрока, но не смогли разыграть одного лишнего и поплатились за это голом.

"Белый Барс" - "Ледяные Волки" 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)