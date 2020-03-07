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НХЛ. Детройт минимально побеждает Чикаго, Вегас крупно уступает Виннипегу

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Детройт минимально побеждает Чикаго, Вегас крупно уступает Виннипегу
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Нью-Джерси" - "Сент-Луис"

4 - 2 (1-1; 2-0; 1-1)

"Детройт" - "Чикаго"

2 - 1 (0-0; 2-1; 0-0)

"Виннипег" - "Вегас"

4 - 0 (3-0; 1-0; 0-0)

"Калгари" - "Аризона"

3 - 2 (2-1; 1-1; 0-0)

"Анахайм" - "Торонто"

2 - 1 (1-0; 0-0; 1-1)

"Ванкувер" - "Колорадо"

6 - 3 (2-1; 2-2; 2-0)

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В статье: "Суонси"
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