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НХЛ. Детройт минимально побеждает Чикаго, Вегас крупно уступает Виннипегу
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Нью-Джерси" - "Сент-Луис"
4 - 2 (1-1; 2-0; 1-1)
"Детройт" - "Чикаго"
2 - 1 (0-0; 2-1; 0-0)
"Виннипег" - "Вегас"
4 - 0 (3-0; 1-0; 0-0)
"Калгари" - "Аризона"
3 - 2 (2-1; 1-1; 0-0)
"Анахайм" - "Торонто"
2 - 1 (1-0; 0-0; 1-1)
"Ванкувер" - "Колорадо"
6 - 3 (2-1; 2-2; 2-0)
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