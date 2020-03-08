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НХЛ. Оттава в овертайме дожимает Бостон, Монреаль на выезде проигрывает Флориде

Хоккей
(1 голосов)

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Оттава в овертайме дожимает Бостон, Монреаль на выезде проигрывает Флориде
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Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:

"Бостон" - "Тампа-Бэй"

3 - 5 (0-2; 2-1; 1-2)

"Рейнджерс" - "Нью-Джерси"

4 - 6 (2-1; 0-4; 2-1)

"Сан-Хосе" - "Оттава"

1 - 2 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 0-1)

"Филадельфия" - "Баффало"

3 - 1 (0-0; 1-1; 2-0)

"Флорида" - "Монреаль"

4 - 1 (0-0; 1-0; 3-1)

"Эдмонтон" - "Коламбус"

4 - 1 (1-0; 0-0; 3-1)

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В статье: НХЛ
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