Хоккей
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НХЛ. Оттава в овертайме дожимает Бостон, Монреаль на выезде проигрывает Флориде
Результаты тура НХЛ
Вашему вниманию результаты матчей очередного тура Национальной хоккейной лиги:
"Бостон" - "Тампа-Бэй"
3 - 5 (0-2; 2-1; 1-2)
"Рейнджерс" - "Нью-Джерси"
4 - 6 (2-1; 0-4; 2-1)
"Сан-Хосе" - "Оттава"
1 - 2 после ОТ (1-1; 0-0; 0-0; 0-1)
"Филадельфия" - "Баффало"
3 - 1 (0-0; 1-1; 2-0)
"Флорида" - "Монреаль"
4 - 1 (0-0; 1-0; 3-1)
"Эдмонтон" - "Коламбус"
4 - 1 (1-0; 0-0; 3-1)
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