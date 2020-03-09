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НХЛ. Вегас бьет Калгари, поражения Тампы и Питтсбурга
В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.
Питтсбург – Каролина – 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)
Детройт – Тампа-Бэй – 5:4 (1:0, 1:2, 2:2)
Калгари – Вегас – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)
Чикаго – Сент-Луис – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Анахайм – Миннесота – 4:5 (1:2, 2:0, 1:2)
Сан-Хосе – Колорадо – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
Ванкувер – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
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