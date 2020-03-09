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Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Вегас бьет Калгари, поражения Тампы и Питтсбурга

Хоккей
(1 голосов)

В НХЛ завершена очередная порция матчей регулярного чемпионата.

НХЛ. Вегас бьет Калгари, поражения Тампы и Питтсбурга
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Питтсбург – Каролина – 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)

Детройт – Тампа-Бэй – 5:4 (1:0, 1:2, 2:2)

Калгари – Вегас – 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Чикаго – Сент-Луис – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Анахайм – Миннесота – 4:5 (1:2, 2:0, 1:2)

Сан-Хосе – Колорадо – 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Ванкувер – Коламбус – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

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В статье: НХЛ Питтсбург Пингвинз Вегас Голден Найтс
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