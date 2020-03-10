Хоккей
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НХЛ. Вашингтон проиграл Баффало, победы Вегаса и Виннипега
За океаном продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
Баффало – Вашингтон – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, по буллитам – 1:0)
Сент-Луис – Флорида – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Виннипег – Аризона – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Эдмонтон – Вегас – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)
Лос-Анджелес – Колорадо – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
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