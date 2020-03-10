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НХЛ. Вашингтон проиграл Баффало, победы Вегаса и Виннипега

Хоккей
(1 голосов)

За океаном продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

НХЛ. Вашингтон проиграл Баффало, победы Вегаса и Виннипега
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Баффало – Вашингтон – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, по буллитам – 1:0)

Сент-Луис – Флорида – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Виннипег – Аризона – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Эдмонтон – Вегас – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)

Лос-Анджелес – Колорадо – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

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В статье: НХЛ Вашингтон Кэпиталз Баффало Сейбрз
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