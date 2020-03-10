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ЧМ-2020 по хоккею может не состояться

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ЧМ-2020 по хоккею может не состояться
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) отреагировала на слухи о возможном переносе ЧМ-2020 из Швейцарии в Беларусь или Россию.

"Мы решили не принимать эти предложения. Мы не можем поехать в Россию, если турнир не получится провести в Швейцарии. Чемпионат будет отменен, если не получится провести его в Швейцарии.

Вариант с Финляндией? Да, Хартвалл Арена свободна, но мы не хотим испортить турнир 2022 года, который пройдет в Финляндии", - сказал вице-президент ИИХФ Калерво Куммола.

ЧМ-2020 по хоккею должен пройти в Лозанне и Цюрихе. В группу А попали Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания, а в группе B должны сыграть Россия, Финляндия, США, Швейцария, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе должен пройти с 8 по 24 мая.

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