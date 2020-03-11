  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Чемпионат Чехии по хоккею приостановлен
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпионат Чехии по хоккею приостановлен

Хоккей
(1 голосов)

Все из-за того же коронавируса

Чемпионат Чехии по хоккею приостановлен
Новина українською

Хоккейный чемпионат Чехии временно приостановлен из-за опасности коронавируса, информирует Hokej.cz.

По информации источника, матчи приостановлены до 29 марта, но позже запрет может быть продлён. Если же чемпионат возобновится в указанный срок, клубы сумеют закончить плей-офф и выявить чемпиона. Чемпионат Словакии по той же причине досрочно завершён, серии плей-офф не состоятся, чемпион по итогам сезона не будет определён.

Вспышка вызванная коронавирусом была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала её эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Чехии по хоккею
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...