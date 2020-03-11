Белый Барс в гостях обыграл Ледяных Волков

Сегодня, 11 марта, в Киеве стартовал розыгрыш четвертьфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги. "Ледяные Волки" принимали "Белый Барс" .

Первую шайбу плей-офф Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч забросил Сергей Бабинец, который точным броском пробил Никиту Петленко, подарив своей команде минимальное преимущество.

Во второй двадцатиминутке киевляне все силы бросили в атаку, однако вновь пропустили.

В заключительной двадцатиминутке "Волки" взяли инициативу в свои руки и отыграли одну шайбу - в составе "Волков" отметился Денис Мостовой. На этот гол "Белый Барс" ответил шайбой от Благого, а точку в матче поставил Жигалов, установив окончательный счёт 2:4 на табло.

Таким образом, "Белый Барс" добыл первую победу в 1/4 финала плей-офф УХЛ-Пари-Матч. Ответный матч состоится 14 марта.

1/4 плей-офф.

"Ледяные Волки" – "Белый Барс" 1:5 (0:1, 0:2, 2:1) .