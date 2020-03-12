Хоккей
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НХЛ. Сент-Луис обыграл Анахайм, успехи Виннпега и Колорадо
Сезон в НХЛ пока еще продолжается.
Чикаго – Сан-Хосе – 6:2 (0:1, 3:0, 3:1)
Эдмонтон – Виннипег – 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Анахайм – Сент-Луис – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Колорадо – Рейнджерс – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1)
Лос-Анджелес – Оттава – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
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