  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. IIHF опровергла слухи об отмене ЧМ-2020 по хоккею
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IIHF опровергла слухи об отмене ЧМ-2020 по хоккею

Хоккей
(1 голосов)

Чемпионат мира-2020 не был отменен

IIHF опровергла слухи об отмене ЧМ-2020 по хоккею
Новина українською

Международная федерация хоккея (IIHF) отреагировала на сообщения заокеанских СМИ об отмене ЧМ-2020, который должен пройти в Швейцарии.

"Вопреки сообщениям в СМИ, чемпионат мира 2020 года не был отменён. В настоящее время статус турнира не изменился", — говорится в сообщении IIHF в "Твиттере".

Ранее издание The Hockey News сообщило, что чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменят, а соответствующее заявление появится в ближайшее время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: iihf
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...