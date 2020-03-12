IIHF опровергла слухи об отмене ЧМ-2020 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) отреагировала на сообщения заокеанских СМИ об отмене ЧМ-2020, который должен пройти в Швейцарии.

"Вопреки сообщениям в СМИ, чемпионат мира 2020 года не был отменён. В настоящее время статус турнира не изменился", — говорится в сообщении IIHF в "Твиттере".

Ранее издание The Hockey News сообщило, что чемпионат мира по хоккею в Швейцарии отменят, а соответствующее заявление появится в ближайшее время.