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НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса

Хоккей
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Даты возобновления пока нет

НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса
Новина українською

Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта.

Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей. Позже в Национальной хоккейной лиге рекомендовали клубам отменить тренировки, а сезоны в НБА и MLS уже официально приостановлены.

В текущем сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА.

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В статье: НХЛ
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