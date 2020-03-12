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НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса
Даты возобновления пока нет
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления сегодня, 12 марта.
Ранее стало известно, что НХЛ, НБА, MLB и MLS запретили журналистам заходить в раздевалки после матчей. Позже в Национальной хоккейной лиге рекомендовали клубам отменить тренировки, а сезоны в НБА и MLS уже официально приостановлены.
В текущем сезоне 11 клубов НХЛ делят домашние стадионы с командами НБА.
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