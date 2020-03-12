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Днепр деклассировал Динамо в первом поединке 1/4 плей-офф

Хоккей
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Матч проходил в одни ворота

Днепр деклассировал Динамо в первом поединке 1/4 плей-офф
Новина українською

12 марта, в Харькове состоялся первый поединок второй четвертьфинальной пары серии плей-офф УХЛ-Пари-Матч. "Динамо" принимал херсонский "Днепр".

В этом матче явным фаворитом считались гости. Уже на третьей минуте "щуки" вышли вперед.

Харьковчане на седьмой минуте сравняли счет. С середины и до конца периода хоккеисты "Днепра" прижали харьковчан к их воротам. Гости имели как минимум три возможности для взятия ворот.

Второй период начался с продолжением атак "Днепра", которые волнами накачивались на ворота хозяев.

В свою очередь "динамовцы" смогли ответить не менее опасным выпадом.

Переломный момент в игре случился на 29 минуте, когда гости неплохо разыграли преимущество в одного игрока и провели атаку, после которой Шибаев забросил вторую шайбу. На 31 минуте Василенков, с передачи Шибаева забил третий гол. А за три минуты до конца периода хоккеисты "щук" отличились еще дважды – 5:1.

В заключительной двадцатиминутке гости забросили еще три шайбы.

Таким образом, "Днепр" добыл первую победу в 1/4 финала плей-офф УХЛ-Пари-Матч со счетом 8:1.

1/4 плей-офф МХК "Динамо" - "Днепр" 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)

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В статье: ХК Днепр (Херсон) МХК Динамо Харьков
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