Днепр деклассировал Динамо в первом поединке 1/4 плей-офф

12 марта, в Харькове состоялся первый поединок второй четвертьфинальной пары серии плей-офф УХЛ-Пари-Матч. "Динамо" принимал херсонский "Днепр".

В этом матче явным фаворитом считались гости. Уже на третьей минуте "щуки" вышли вперед.

Харьковчане на седьмой минуте сравняли счет. С середины и до конца периода хоккеисты "Днепра" прижали харьковчан к их воротам. Гости имели как минимум три возможности для взятия ворот.

Второй период начался с продолжением атак "Днепра", которые волнами накачивались на ворота хозяев.

В свою очередь "динамовцы" смогли ответить не менее опасным выпадом.

Переломный момент в игре случился на 29 минуте, когда гости неплохо разыграли преимущество в одного игрока и провели атаку, после которой Шибаев забросил вторую шайбу. На 31 минуте Василенков, с передачи Шибаева забил третий гол. А за три минуты до конца периода хоккеисты "щук" отличились еще дважды – 5:1.

В заключительной двадцатиминутке гости забросили еще три шайбы.

Таким образом, "Днепр" добыл первую победу в 1/4 финала плей-офф УХЛ-Пари-Матч со счетом 8:1.

1/4 плей-офф МХК "Динамо" - "Днепр" 1:8 (1:1, 0:4, 0:3)