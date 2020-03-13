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IIHF отменила чемпионат мира во втором и третьем дивизионах

Хоккей
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Решение по мужскому первенству ещё не принято

IIHF отменила чемпионат мира во втором и третьем дивизионах
Новина українською

IIHF на своем официальном сайте объявила об отмене чемпионатов мира во втором и третьем дивизионах из-за распространения коронавируса.

Решение по мужскому мировому первенству в элитном дивизионе будет принято 17 марта. Женский чемпионат уже был отменен.

Ранее был отменен чемпионат Чехии, а в Cловакии приостановлен.

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В статье: iihf
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