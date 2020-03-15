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Днепр Херсон крушит харьковское Динамо, Барс и Волки решат судьбу полуфинала завтра

Хоккей
(1 голосов)

Результаты матчей плей-офф УХЛ

Днепр Херсон крушит харьковское Динамо, Барс и Волки решат судьбу полуфинала завтра
UA-Футбол
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Вашему вниманию результаты матчей 1/4 финала Украинской хоккейной лиги:

1) "Белый Барс" - "Ледяные Волки"

2 - 4 (0-1; 1-2; 1-1) (первый матч 4-2)

1 период: 0-1 Гиндулин (17,00)

2 период: 0-2 Жигалов (05,05); 1-2 Морозов (05,27); 1-3 Воробьев (16,16)

3 период: 2-3 Благой (07,03); 2-4 Шабанов (19,43)

Счет по встречам: 1-1

Следующий матч: 16.03.2020

2) "Днепр Херсон" - "Динамо Харьков"

12 - 0 (3-0; 5-0; 4-0) (первый матч 8-1)

1 период: 1-0 Чернышенко (02,06); 2-0 Шибаев (04,13); 3-0 Афанасьев (10,11)

2 период: 4-0 Матерухин (03,37); 5-0 Янишевский (03,53); 6-0 Чернышенко (05,31); 7-0 Жвачкин (14,18) 8-0 (17,01)

3 период: 9-0 (11,50); 10-0 Дорофеев (13,10); 11-0 (13,45); 12-0 Матерухин (15,30)

Счет по встречам: 2-0

Проход в 1/2 финала: "Днепр Херсон" (игра против "Донбасса")

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В статье: УХЛ
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