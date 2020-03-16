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Судьба ЧМ-2020 по хоккею решится в ближайшие две недели

Хоккей
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Турнир могут перенести или отменить.

Судьба ЧМ-2020 по хоккею решится в ближайшие две недели
Новина українською

Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая. Президент ИИХФ Рене Фазель сохраняет надежду на проведение турнира.

"Решение принимают власти Швейцарии, а не мы. Пока мы ориентируемся на то, что турнир начнется 8 мая. Надежда умирает последней. Решение будет принято в течение двух недель.

Мнение специалистов расходятся. Некоторые говорят, что пик пандемии будет преодолен в конце апреля, другие считают, что это произойдет в мае.

Если турнир будет отменен, то болельщики на 100% получат компенсацию за приобретенные билеты", - сказал Фазель в интервью для La Regione.

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В статье: коронавирус ЧМ-2020 по хоккею
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