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Белый Барс вышел в полуфинал УХЛ

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(1 голосов)

Все решалось в овертайме

Белый Барс вышел в полуфинал УХЛ
Новина українською

В понедельник, 16 марта в Белой Церкви прошел решающий матч четвертьфинальной серии плей-офф УХЛ, в котором "Белый Барс" принимал "Ледяных Волков".

УХЛ. Четвертьфинал. Третий матч:

"Белый Барс" – "Ледяные Волки" 5:4 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) счет серии – 2:1

В первом периоде сумели отличиться лишь гости. Однако во втором "Белый Барс" устроил киевлянам взбучку, сравняв счет на 33-й секунде. Спустя две минуты Богдан Грицюк вывел хозяев вперед. Во второй половине 20-минутки шайбу забросил Роман Благой, но вскоре Владислав Воробьев сократил отставание.

В третьем периоде "Волки" пропустили четвертую шайбу, но пришли в себя и усилиями Никиты Жигалова и Игоря Шаманского сравняли счет, переведя игру в овертайм, где Благой своим точным броском вывел хозяев в полуфинал

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В статье: Белый Барс (Белая Церковь) ХК Ледяные Волки
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