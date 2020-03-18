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Хоккеист Оттавы заразился коронавирусом
Вирус поразил одного из игроков НХЛ.
Оттава официально подтвердила, что один из игроков клуба сдал положительный тест на коронавирус. Имя хоккеиста не называется. Известно, что у него умеренные симптомы заражения.
"В результате этого случая всем членам организации предлагается оставаться на карантине, следить за своим здоровьем и обращаться за советом к медицинскому персоналу нашей команды.
Здоровье наших игроков, болельщиков и сообщества остается нашим главным приоритетом. Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы наши игроки, сотрудники, болельщики и сообщество в целом оставались безопасными и здоровыми в это неопределенное время из-за распространения коронавируса", - пишет официальный сайт Оттавы.
Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирусом заразился звездный американский баскетболист.