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Хоккеист Оттавы заразился коронавирусом

Хоккей
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Вирус поразил одного из игроков НХЛ.

Хоккеист Оттавы заразился коронавирусом
Новина українською

Оттава официально подтвердила, что один из игроков клуба сдал положительный тест на коронавирус. Имя хоккеиста не называется. Известно, что у него умеренные симптомы заражения.

"В результате этого случая всем членам организации предлагается оставаться на карантине, следить за своим здоровьем и обращаться за советом к медицинскому персоналу нашей команды.

Здоровье наших игроков, болельщиков и сообщества остается нашим главным приоритетом. Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы наши игроки, сотрудники, болельщики и сообщество в целом оставались безопасными и здоровыми в это неопределенное время из-за распространения коронавируса", - пишет официальный сайт Оттавы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирусом заразился звездный американский баскетболист.

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В статье: НХЛ Оттава Сенаторз коронавирус
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