Хоккеист Оттавы заразился коронавирусом

Оттава официально подтвердила, что один из игроков клуба сдал положительный тест на коронавирус. Имя хоккеиста не называется. Известно, что у него умеренные симптомы заражения.

"В результате этого случая всем членам организации предлагается оставаться на карантине, следить за своим здоровьем и обращаться за советом к медицинскому персоналу нашей команды.

Здоровье наших игроков, болельщиков и сообщества остается нашим главным приоритетом. Мы будем и впредь делать все возможное, чтобы наши игроки, сотрудники, болельщики и сообщество в целом оставались безопасными и здоровыми в это неопределенное время из-за распространения коронавируса", - пишет официальный сайт Оттавы.

Ранее UA-Футбол сообщал, что коронавирусом заразился звездный американский баскетболист.