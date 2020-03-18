Сезон в НХЛ может завершиться в сентябре

Как сообщает TSN, игроки НХЛ ожидают, что сезон 2019-2020 возобновится в конце июля. На лед хоккеисты планируют вернуться за несколько недель до первых матчей для прохождения тренировочного лагеря.

Если все пойдет по плану лиги, то старт плей-офф начнется в августе, а имя обладателя Кубка Стэнли определится в сентябре.

Сезон 2020-2021 в лиге планируют начать в ноябре.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса большинство клубов НХЛ преодолело отметку в 70 сыгранных матчей в регулярном чемпионате. В дивизионах лидируют Бостон, Сент-Луис, Вегас и Вашингтон.