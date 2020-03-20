Колесников: Донбасс может собрать состав на финал Лиги чемпионов

"Донбасс держится на плаву. Например, в этом сезоне мы остановились в шаге от финала Континентального кубка.

Мы можем собрать состав, который позволил бы бороться за высокие места и в Лиге чемпионов, проходить там в полуфинал, финал. Но что делать остальные 40-50 матчей сезона?

Если мы соберем состав, который сможет соперничать, допустим, с Фрелундой, то нам не с кем будет играть в украинском чемпионате", - заявил Борис Колесников.

Донбасс последние четыре сезона неизменно становится победителем УХЛ. В Континентальном кубке IIHF клуб из Дружковки в сезоне 2019-2020 остановился в третьем раунде.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сезона в УХЛ из-за пандемии коронавируса будет доигран в сентябре.