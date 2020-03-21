Чемпионат мира 2020 отменен из-за угрозы коронавируса

Чемпионат мира 2020 года по хоккею в элитном дивизионе не состоится в этом году. Об этом сообщает официальный сайт IIHF. Он должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенный срок.

"Очевидно, что нет возможности перенести Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год - это вопрос, который должен обсуждаться в рамках конгресса, учитывая тот факт, что страны-организаторы чемпионата мира выбраны до 2025 года", - говорится в сообщении.

Конгресс IIHF, который тоже должен был пройти в Швейцарии также перенесен.