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Чемпионат мира 2020 отменен из-за угрозы коронавируса

Хоккей
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Мировое первенство сорвано

Чемпионат мира 2020 отменен из-за угрозы коронавируса
UA-Футбол
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Чемпионат мира 2020 года по хоккею в элитном дивизионе не состоится в этом году. Об этом сообщает официальный сайт IIHF. Он должен пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на неопределенный срок.

"Очевидно, что нет возможности перенести Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год - это вопрос, который должен обсуждаться в рамках конгресса, учитывая тот факт, что страны-организаторы чемпионата мира выбраны до 2025 года", - говорится в сообщении.

Конгресс IIHF, который тоже должен был пройти в Швейцарии также перенесен.

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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