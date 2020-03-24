НХЛ может провести плей-офф летом из-за отмены Олимпиады

Грядущая отмена или отсрочка проведения летних Олимпийских игр в Токио может расширить возможности НХЛ по проведению розыгрыша Кубка Стэнли в летние месяцы.

По информации обозревателя Sportnset Криса Джонстона, эти новости вошли в часть вопросов и ответов лиги, которые были включены в записку НХЛ после вчерашнего совещания совета управляющих.

Боссы НХЛ обсуждают возможность проведения плей-офф после 24 июля, когда должна была начаться Олимпиада.

"Форма и формат сценариев возобновления игры будут полностью зависеть от того, что произойдёт между нынешним днём, и днём, когда нам разрешат массовые мероприятия. Тогда мы будем возобновлять игру с учётом сроков и логистических решений. Мы должны быть гибкими и реагировать на происходящие события, а также выполнять медицинские рекомендации", — говорится в записке НХЛ.