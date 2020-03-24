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НХЛ может провести плей-офф летом из-за отмены Олимпиады

Хоккей
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С таким заявлением выступил обозреватель Крис Джонстон

НХЛ может провести плей-офф летом из-за отмены Олимпиады
Новина українською

Грядущая отмена или отсрочка проведения летних Олимпийских игр в Токио может расширить возможности НХЛ по проведению розыгрыша Кубка Стэнли в летние месяцы.

По информации обозревателя Sportnset Криса Джонстона, эти новости вошли в часть вопросов и ответов лиги, которые были включены в записку НХЛ после вчерашнего совещания совета управляющих.

Боссы НХЛ обсуждают возможность проведения плей-офф после 24 июля, когда должна была начаться Олимпиада.

"Форма и формат сценариев возобновления игры будут полностью зависеть от того, что произойдёт между нынешним днём, и днём, когда нам разрешат массовые мероприятия. Тогда мы будем возобновлять игру с учётом сроков и логистических решений. Мы должны быть гибкими и реагировать на происходящие события, а также выполнять медицинские рекомендации", — говорится в записке НХЛ.

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В статье: Кубок Стэнли
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