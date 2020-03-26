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В НХЛ перенесли драфт из-за коронавируса

Хоккей
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Пандемия вынуждает лигу менять свое расписание.

В НХЛ перенесли драфт из-за коронавируса
Новина українською

"Национальная хоккейная лига в среду объявила, что комбинированные тесты НХЛ (1-6 июня, Баффало), церемония наград НХЛ 2020 Bridgestone (18 июня, Лас-Вегас) и драфт НХЛ 2020 (26-27 июня, Монреаль) отложены на неопределенный срок из-за коронавируса.

Место проведения, время и формат драфта (а также лотереи драфта) будут объявлены дополнительно, когда эта информация станет известна.

Лига с уважением относится к церемонии вручения наград и надеется вернуться в Лас-Вегас в будущем", - сообщает официальный сайт в НХЛ.

Сезон в НХЛ был приостановлен на неопределенный срок в середине марта после того, как на аналогичный шаг решились в НБА.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сезон в НХЛ может завершиться в сентябре.

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В статье: НХЛ коронавирус
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