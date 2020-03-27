Хоккеист Колорадо вылечился от коронавируса

Колорадо на официальном уровне сообщил, что один из игроков команды перенес коронавирус. Хоккеист соблюдал все рекомендации медиков и находился в изоляции на протяжении всего периода болезни. Неназванный игрок выздоровел и вернулся к обычной жизни.

"Здоровье игроков, сотрудников и болельщиков остается нашим приоритетом. Мы продолжать работать вместе с нашим медицинским персоналом и должностными лицами общественного здравоохранения, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь сообществу Эвеланш оставаться безопасными и здоровыми в течение этого времени", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Колорадо.

Помимо Колорадо случай коронавируса был зафиксирован в Оттаве. Два игрока Сенаторов стали жертвами пандемии – детали процесса их лечения клуб не распространяет.

Сезон в НХЛ был прерван в середине марта. Лига не исключает, что обладатель Кубка Стэнли будет определен в сентябре – за несколько недель до даты начала сезона 2020-2021.