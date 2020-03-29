  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Президент Беларуси: Хоккей и лед это лучшее лекарство против коронавируса
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Беларуси: Хоккей и лед это лучшее лекарство против коронавируса

Хоккей
(1 голосов)

Активная профилактика

Президент Беларуси: Хоккей и лед это лучшее лекарство против коронавируса
UA-Футбол
Новина українською

Президент Беларуси Александр Лукашенко несмотря на мировую пандемию коронавируса вышел на ледовую арену. Он сыграл в свою любимую игру - хоккей. В интервью журналистке Лукашенко отметил, что не боится новой инфекции и считает спорт лучшей профилактикой.

Напомним, что ранее тренироваться продолжали украинский чемпион мира Василий Ломаченко и ирландский боец UFC Конор МакГрегор.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Лукашенко коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...