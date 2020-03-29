Президент Беларуси: Хоккей и лед это лучшее лекарство против коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко несмотря на мировую пандемию коронавируса вышел на ледовую арену. Он сыграл в свою любимую игру - хоккей. В интервью журналистке Лукашенко отметил, что не боится новой инфекции и считает спорт лучшей профилактикой.

Напомним, что ранее тренироваться продолжали украинский чемпион мира Василий Ломаченко и ирландский боец UFC Конор МакГрегор.