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Президент Беларуси: Хоккей и лед это лучшее лекарство против коронавируса
Активная профилактика
Президент Беларуси Александр Лукашенко несмотря на мировую пандемию коронавируса вышел на ледовую арену. Он сыграл в свою любимую игру - хоккей. В интервью журналистке Лукашенко отметил, что не боится новой инфекции и считает спорт лучшей профилактикой.
Напомним, что ранее тренироваться продолжали украинский чемпион мира Василий Ломаченко и ирландский боец UFC Конор МакГрегор.
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