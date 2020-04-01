Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У четырех членов клуба Оттава Сенаторз обнаружен коронавирус
Об этом сообщили в клубе
Клуб Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" объявил, что коронавирусом заразились ещё четыре члена системы клуба. Сообщается, что все заболевшие чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции. Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у двух хоккеистов "Оттавы".
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус был обнаружен в более чем в 150 странах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...