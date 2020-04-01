У четырех членов клуба Оттава Сенаторз обнаружен коронавирус

Клуб Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" объявил, что коронавирусом заразились ещё четыре члена системы клуба. Сообщается, что все заболевшие чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции. Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у двух хоккеистов "Оттавы".

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус был обнаружен в более чем в 150 странах.