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У четырех членов клуба Оттава Сенаторз обнаружен коронавирус

Хоккей
(1 голосов)

Об этом сообщили в клубе

У четырех членов клуба Оттава Сенаторз обнаружен коронавирус
Новина українською

Клуб Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" объявил, что коронавирусом заразились ещё четыре члена системы клуба. Сообщается, что все заболевшие чувствуют себя хорошо и находятся на самоизоляции. Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у двух хоккеистов "Оттавы".

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус был обнаружен в более чем в 150 странах.

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В статье: Оттава Сенаторз
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