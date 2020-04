Хоккеист Эдмонтона введен в кому

Клуб НХЛ Эдмонтон Ойлерз сообщил, что Кейв после перенесенного кровоизлияния в мозг был введен в медикаментозную кому и помещен в отделение интенсивной терапии в больнице Саннибрук.

#Oilers & @Condors forward Colby Cave has been placed in a medically-induced coma & admitted to the critical care unit at Sunnybrook Hospital in Toronto after suffering a brain bleed overnight. Please keep Colby & his wife Emily in your thoughts & prayers at this time.