В Колорадо третий хоккеист заразился коронавирусом

НХЛ на официальном уровне сообщила, что у Колорадо Эвеланш среди хоккеистов зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. Имена игроков не разглашаются.

Таким образом, список жертв пандемии расширился до восьми хоккеистов – пятеро выступают в Оттаве, еще трое защищают цвета Колорадо.

Сезон в НХЛ был прерван в середине марта. Ожидается, что главная хоккейная лига мира вернется не ранее июня.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса большинство клубов НХЛ преодолело отметку в 70 сыгранных матчей в регулярном чемпионате. В дивизионах лидируют Бостон, Сент-Луис, Вегас и Вашингтон.