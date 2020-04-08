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В Колорадо третий хоккеист заразился коронавирусом
Пандемия COVID-19 продолжает распространяться в НХЛ.
НХЛ на официальном уровне сообщила, что у Колорадо Эвеланш среди хоккеистов зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. Имена игроков не разглашаются.
Statement from the @NHL regarding @Avalanche player. pic.twitter.com/gQO2WOXzEK— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 7, 2020
Таким образом, список жертв пандемии расширился до восьми хоккеистов – пятеро выступают в Оттаве, еще трое защищают цвета Колорадо.
Сезон в НХЛ был прерван в середине марта. Ожидается, что главная хоккейная лига мира вернется не ранее июня.
На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса большинство клубов НХЛ преодолело отметку в 70 сыгранных матчей в регулярном чемпионате. В дивизионах лидируют Бостон, Сент-Луис, Вегас и Вашингтон.