В Колорадо третий хоккеист заразился коронавирусом

НХЛ на официальном уровне сообщила, что у Колорадо Эвеланш среди хоккеистов зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. Имена игроков не разглашаются.

Statement from the @NHL regarding @Avalanche player. pic.twitter.com/gQO2WOXzEK