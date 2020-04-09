Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ опубликовала видео к розыгрышу плей-офф
Он должен был стартовать сегодня
Национальная хоккейная лига в своих социальных сетях опубликовала видео, посвящённое розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня, 9 апреля.
"Мы скучаем по хоккею и скучаем по болельщикам. Скоро мы вернёмся, сильнее, чем прежде. А до тех пор оставайтесь дома", — говорится в сообщении лиги.
Регулярный чемпионата НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...