НХЛ опубликовала видео к розыгрышу плей-офф

Национальная хоккейная лига в своих социальных сетях опубликовала видео, посвящённое розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня, 9 апреля.

"Мы скучаем по хоккею и скучаем по болельщикам. Скоро мы вернёмся, сильнее, чем прежде. А до тех пор оставайтесь дома", — говорится в сообщении лиги.

Регулярный чемпионата НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек.