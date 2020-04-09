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НХЛ опубликовала видео к розыгрышу плей-офф

Хоккей
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Он должен был стартовать сегодня

НХЛ опубликовала видео к розыгрышу плей-офф
Новина українською

Национальная хоккейная лига в своих социальных сетях опубликовала видео, посвящённое розыгрышу плей-офф, который должен был стартовать сегодня, 9 апреля.

"Мы скучаем по хоккею и скучаем по болельщикам. Скоро мы вернёмся, сильнее, чем прежде. А до тех пор оставайтесь дома", — говорится в сообщении лиги.

Регулярный чемпионата НХЛ остановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек.

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В статье: НХЛ
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