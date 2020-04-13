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Однажды украинец стал героем решающего матча финала Кубка Стэнли. ВИДЕО

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Руслан Федотенко – легенда Тампы-Бэй.

Однажды украинец стал героем решающего матча финала Кубка Стэнли. ВИДЕО
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Главный матч в своей карьере Федотенко провел 7 июня 2004 года. Тампа-Бэй в решающем матче финала Кубка Стэнли со счетом 2:1 обыграла Калгари – и обе шайбы в кульминационный момент сезона забросил именно украинец!

Победный плей-офф Федотенко провел на феноменальном уровне. В 22 матчах Руслан забросил 12 шайб и отдал 2 результативных передачи.

Титул с Тампой – не единственный в карьере Федотенко в НХЛ. В 2009 году украинец взял Кубок Стэнли с Питтсбургом, набрав в плей-офф 14 очков (7+7) в 24 матчах.

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В статье: НХЛ Руслан Федотенко
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