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В НХЛ определились, каким будет следующий сезон

Хоккей
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Лига готова внести существенные корректировки в привычный облик сезона.

В НХЛ определились, каким будет следующий сезон
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса сезон 2019-2020 приостановлен с середины марта. Ожидается, что обладатель Кубка Стэнли определится не ранее сентября.

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в Твиттере сообщил, что сезон 2020-2021 в НХЛ начнется только в ноябре, а завершится в июне. Для полноценного проведения сезона и возвращения на привычный график в лиге планируют отменить ежегодный Матч звезд и недельные перерывы для команд.

На данный момент о возвращении НХЛ говорить слишком рано. США остается главным очагом распространения COVID-19 в мире. В стране свыше 550 тысяч зараженных, а количество смертных случаев превышает 40 тысяч человек.

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В статье: НХЛ
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