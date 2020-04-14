В НХЛ определились, каким будет следующий сезон

Из-за пандемии коронавируса сезон 2019-2020 приостановлен с середины марта. Ожидается, что обладатель Кубка Стэнли определится не ранее сентября.

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в Твиттере сообщил, что сезон 2020-2021 в НХЛ начнется только в ноябре, а завершится в июне. Для полноценного проведения сезона и возвращения на привычный график в лиге планируют отменить ежегодный Матч звезд и недельные перерывы для команд.

На данный момент о возвращении НХЛ говорить слишком рано. США остается главным очагом распространения COVID-19 в мире. В стране свыше 550 тысяч зараженных, а количество смертных случаев превышает 40 тысяч человек.