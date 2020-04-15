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Именитый канадский хоккеист завершил карьеру

Хоккей
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Он провел в НХЛ 11 сезонов.

Именитый канадский хоккеист завершил карьеру
Новина українською

Канадский форвард Крис Верстиг в 33 года объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт ассоциации игроков НХЛ.

Верстиг с Чикаго дважды выигрывал Кубок Стэнли (2010 и 2015). В двух победных розыгрышах плей-офф НХЛ Крис провел 34 матча и забросил 7 шайб.

Помимо Чикаго в НХЛ канадец поиграл в Торонто, Флориде, Каролине, Лос-Анджелесе и Калгари. После НХЛ Верстиг засветился в КХЛ, а также заезжал в Швецию и Словакию.

Всего в НХЛ Крис Верстиг провел 643 матча, в которых забросил 149 шайб и отдал 209 результативных передач.

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В статье: НХЛ Чикаго Блэкхокс
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