Именитый канадский хоккеист завершил карьеру

Канадский форвард Крис Верстиг в 33 года объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт ассоциации игроков НХЛ.

Верстиг с Чикаго дважды выигрывал Кубок Стэнли (2010 и 2015). В двух победных розыгрышах плей-офф НХЛ Крис провел 34 матча и забросил 7 шайб.

Помимо Чикаго в НХЛ канадец поиграл в Торонто, Флориде, Каролине, Лос-Анджелесе и Калгари. После НХЛ Верстиг засветился в КХЛ, а также заезжал в Швецию и Словакию.

Всего в НХЛ Крис Верстиг провел 643 матча, в которых забросил 149 шайб и отдал 209 результативных передач.