В Беларуси коронавирус подхватили 23 хоккеиста

Положительные тесты на COVID-19 сдали Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен, Тимо Хильтунен, Никита Бастрыкин и Виктор Мойсеенко, сообщает телеграм-канал NEXTA Live.

В Немане-2 и юниорской команде коронавирус обнаружен еще у 17 хоккеистов. Жертвы пандемии отправятся в изоляцию в одну из местных баз отдыха.

Первой жертвой коронавируса в белорусском хоккее стал Дмитрий Мелешко, который 11 апреля играл в одной команде с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси чемпионат по хоккею не прерывался. Победителем местной Экстралиги стала минская Юность.