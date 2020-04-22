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В Беларуси коронавирус подхватили 23 хоккеиста
Вспышка пандемии поразила Неман из Гродно.
Положительные тесты на COVID-19 сдали Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен, Тимо Хильтунен, Никита Бастрыкин и Виктор Мойсеенко, сообщает телеграм-канал NEXTA Live.
В Немане-2 и юниорской команде коронавирус обнаружен еще у 17 хоккеистов. Жертвы пандемии отправятся в изоляцию в одну из местных баз отдыха.
Первой жертвой коронавируса в белорусском хоккее стал Дмитрий Мелешко, который 11 апреля играл в одной команде с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси чемпионат по хоккею не прерывался. Победителем местной Экстралиги стала минская Юность.