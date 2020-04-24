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Сборная Украины занимает 26-е место в рейтинге IIHF. Это худший результат за последние 17 лет

Хоккей
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Последний раз подобное было в далеком 2003 году

Сборная Украины занимает 26-е место в рейтинге IIHF. Это худший результат за последние 17 лет
Новина українською

IIHF опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 26-ю строчку.

Отметим, что это худший рейтинг нашей национальной команды с 2003 года, когда начал считаться рейтинг IIHF.

Сборная Украины занимает 26-е место в рейтинге IIHF. Это худший результат за последние 17 лет - изображение 1

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В статье: сборная Украины по хоккею
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