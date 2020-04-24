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Сборная Украины занимает 26-е место в рейтинге IIHF. Это худший результат за последние 17 лет
Последний раз подобное было в далеком 2003 году
IIHF опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Сборная Украины потеряла одну позицию и теперь занимает 26-ю строчку.
Отметим, что это худший рейтинг нашей национальной команды с 2003 года, когда начал считаться рейтинг IIHF.
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