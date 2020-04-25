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Стали известны даты проведения полуфиналов УХЛ
Матчи доигрывают в сентябре
Департамент Украинской хоккейной лиги утвердил даты проведения полуфиналов отечественного первенства. Так, решающие поединки за право выхода в финал должны пройти в сентябре.
"Кременчуг" - "Белый Барс": 1, 2, 5, 6 сентября - 8, 10, 12 сентября - в случае необходимости.
"Донбасс" - "Днепр": 2, 3, 6, 7 сентября - 9, 11,13 сентября - в случае необходимости.
Матчи будут проходить до четырех побед одной из команд.
Напомним, что ранее сообщалось о возможном переносе US Open.
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