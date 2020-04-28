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Клуб НХЛ уволил президента

Хоккей
(1 голосов)

В Чикаго важные кадровые перестановки.

Клуб НХЛ уволил президента
Новина українською

Блэкхокс на официальном уровне сообщили, что Джон Макдоно после 13 лет работы покидает пост президента клуба.

С Макдоно Чикаго трижды выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015), а также собрал 531 аншлаг подряд на домашних матчах, что является рекордом в истории НХЛ.

Временно на пост президента Чикаго назначен Дэнни Вирц, сын владельца клуба Роки Вирца. Ранее 43-летний функционер в системе Блэкхокс занимал должность вице-президента клуба.

"Я сосредоточусь на восстановлении структуры для следующего поколения Чикаго. С нетерпением жду начала работы, чтобы определить нашего следующего лидера", - говорит Вирц-младший.

Сезон 2019-2020 для Чикаго складывается неудачно – клуб занимает последнее место в Центральном дивизионе и не борется за выход в плей-офф.

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В статье: НХЛ Чикаго Блэкхокс
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