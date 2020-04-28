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Федерация хоккея Швейцарии подписала трансферное соглашение с НХЛ
Теперь НХЛ будет платить клубам компенсацию
Швейцарская федерация хоккея подписала трансферное соглашение с Национальной хоккейной лигой.
Теперь НХЛ будет платить клубам лиги компенсацию за переезд их игроков в Северную Америку.
Также НХЛ продлила на один год подобные действующие договоры с хоккейными федерациями Австрии, Беларуси, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Норвегии, Швеции и Великобритании.
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