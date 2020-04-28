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Федерация хоккея Швейцарии подписала трансферное соглашение с НХЛ

Хоккей
(1 голосов)

Теперь НХЛ будет платить клубам компенсацию

Федерация хоккея Швейцарии подписала трансферное соглашение с НХЛ
Новина українською

Швейцарская федерация хоккея подписала трансферное соглашение с Национальной хоккейной лигой.

Теперь НХЛ будет платить клубам лиги компенсацию за переезд их игроков в Северную Америку.

Также НХЛ продлила на один год подобные действующие договоры с хоккейными федерациями Австрии, Беларуси, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Норвегии, Швеции и Великобритании.

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В статье: НХЛ
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