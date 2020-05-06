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Каждый 10-й хоккеист НХЛ не хочет доигрывать сезон

Хоккей
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В лиге нет единства касательно многострадального сезона.

Каждый 10-й хоккеист НХЛ не хочет доигрывать сезон
Новина українською

НХЛ из-за пандемии коронавируса в середине марта приостановила розыгрыш сезона 2019-2020.

В The Athletic провели голосование среди игроков лиги и выяснили, что только 63,2% хоккеистов готовы доиграть сезон в полном объеме, еще 24,6% предпочитают сразу же начать с плей-офф, а 12,3% считают, что в нынешних условиях продолжать сезон нельзя.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса большинство клубов НХЛ преодолело отметку в 70 сыгранных матчей в регулярном чемпионате. В дивизионах лидируют Бостон, Сент-Луис, Вегас и Вашингтон.

Ранее появилась информация, что во второй половине мая в НХЛ могут возобновить тренировки.

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В статье: НХЛ
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