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В НХЛ могут провести плей-офф с участием 24 команд

Хоккей
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Новый вариант возобновления сезона.

В НХЛ могут провести плей-офф с участием 24 команд
Новина українською

НХЛ из-за пандемии коронавируса в середине марта приостановила розыгрыш сезона 2019-2020.

Теперь же инсайдер TSN Пьер Лебрюн, что в лиге набирает популярность вариант, при котором в плей-офф сыграют не 16 команд, а 24. Это позволит НХЛ отказаться от концовки регулярного чемпионата и возобновить сезон матчами плей-офф.

Инсайдер подчеркивает, что решение еще не принято, а формат возобновления сезона пока обсуждается только на уровне слухов.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса большинство клубов НХЛ преодолело отметку в 70 сыгранных матчей в регулярном чемпионате. В дивизионах лидируют Бостон, Сент-Луис, Вегас и Вашингтон.

На данный момент команды еще не получили разрешение на возобновление тренировок. Ожидается, что перед возвращением на лед хоккеистам понадобится как минимум 2-3 недели на прохождение тренировочных сборов.

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В статье: НХЛ коронавирус
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