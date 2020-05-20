Сезон в НХЛ могут доиграть в двух городах

В НХЛ рассматривают вариант, при котором концовка сезона 2019-2020 будет доиграна в двух городах. Предполагается, что каждая локация разместит у себя 12 клубов.

Как утверждают обозреватели TSN Боб Маккензи и Райан Ришо, сезон в НХЛ могут возобновить в Эдмонтоне и Лас-Вегасе.

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса большинство клубов НХЛ преодолело отметку в 70 сыгранных матчей в регулярном чемпионате. В дивизионах лидируют Бостон, Сент-Луис, Вегас и Вашингтон.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в НХЛ могут провести плей-офф с участием 24 команд.