Команды НХЛ приступят к тренировкам в начале июня

Национальная хоккейная лига выпустила медицинский протокол о втором этапе возобновления сезона. Согласно документу, хоккеистам будет разрешено вернуться в тренировочные центры на добровольной основе для проведения индивидуальных занятий в группах не более шести человек.

Отмечается, что тренировочная деятельность будет разрешена только в тех штатах, где соответствующие органы здравоохранения разрешили такие собрания. Лига планирует начать переход ко второму этапу в начале июня, но точная дата ещё не определена.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 340 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,3 млн человек.