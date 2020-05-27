  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ представила формат возобновления сезона: плей-офф в двух городах и 24 клуба
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ представила формат возобновления сезона: плей-офф в двух городах и 24 клуба

Хоккей
(1 голосов)

Главная хоккейная лига мира возвращается после пандемии.

НХЛ представила формат возобновления сезона: плей-офф в двух городах и 24 клуба
Новина українською

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн на официальном уровне объявил, что регулярный чемпионат сезона 2019-2020, приостановленный в середине марта из-за коронавируса, доигран не будет.

Сезон возобновится с плей-офф на 24 клуба вместо традиционных 16-ти. Распределение участников Кубка Стэнли произойдет по проценту набранных очков.

Предварительно четыре лучших команды из каждого дивизиона разыграют места в посеве, а в первом квалификационном раунде по 4 пары из каждой конференции в сериях до трех побед определят, кто продолжит борьбу за главный титул.

Сезон в НХЛ возобновится в двух городах. На проведение матчей Кубка Стэнли претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...