НХЛ представила формат возобновления сезона: плей-офф в двух городах и 24 клуба

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн на официальном уровне объявил, что регулярный чемпионат сезона 2019-2020, приостановленный в середине марта из-за коронавируса, доигран не будет.

Сезон возобновится с плей-офф на 24 клуба вместо традиционных 16-ти. Распределение участников Кубка Стэнли произойдет по проценту набранных очков.

Предварительно четыре лучших команды из каждого дивизиона разыграют места в посеве, а в первом квалификационном раунде по 4 пары из каждой конференции в сериях до трех побед определят, кто продолжит борьбу за главный титул.

Сезон в НХЛ возобновится в двух городах. На проведение матчей Кубка Стэнли претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.