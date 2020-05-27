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В НХЛ определились с парами квалификации Кубка Стэнли
16 клубов поспорят за шанс выступить в основном раунде плей-офф.
Накануне в НХЛ приняли решение досрочно завершить регулярный чемпионат и возобновить сезон с плей-офф с 24 клубами и матчами в двух городах.
12 клубами предстоит провести серии до трех побед за выход в основную сетку Кубка Стэнли:
Западная конференция
Эдмонтон – Чикаго
Нэшвилл – Аризона
Ванкувер – Миннесота
Калгари – Виннипег
Восточная конференция
Питтсбург – Монреаль
Каролина – Рейнджерс
Айлендерс – Флорида
Торонто – Коламбус.
Что касается остальных участников плей-офф, то они в формате группового этапа разыграют места в посеве.
На данный момент неизвестно, когда в НХЛ планируют возобновить сезон 2019-2020.