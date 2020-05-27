В НХЛ определились с парами квалификации Кубка Стэнли

Накануне в НХЛ приняли решение досрочно завершить регулярный чемпионат и возобновить сезон с плей-офф с 24 клубами и матчами в двух городах.

12 клубами предстоит провести серии до трех побед за выход в основную сетку Кубка Стэнли:

Западная конференция

Эдмонтон – Чикаго

Нэшвилл – Аризона

Ванкувер – Миннесота

Калгари – Виннипег

Восточная конференция

Питтсбург – Монреаль

Каролина – Рейнджерс

Айлендерс – Флорида

Торонто – Коламбус.

Что касается остальных участников плей-офф, то они в формате группового этапа разыграют места в посеве.

На данный момент неизвестно, когда в НХЛ планируют возобновить сезон 2019-2020.