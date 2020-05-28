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Кубок президента достался Бостону
Команда выиграла 44 матча
"Бостон Брюинс" получили Кубок президента, вручаемый лучшей команде регулярного сезона.
На момент остановки чемпионата "Брюинс" со 100 баллами занимали первую позицию в таблице НХЛ, имея 44 победы и 26 поражений. Ближе всех к "Бостону" оказался "Сент-Луис" с 94 очками.
Для "Брюинс" это третий Кубок президента после сезонов 1989/1990 гг. и 2013/2014 гг.
Напомним, ранее игроки НХЛ после возобновления сезона будут каждый день проходить тестирование на коронавирус.
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