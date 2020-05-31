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Годовщина смерти одного из лучших голкиперов мира: 50 лет назад не стало Терри Савчука, украинца по происхождению

Хоккей
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Помним нашего земляка, лучшего в своем деле

Годовщина смерти одного из лучших голкиперов мира: 50 лет назад не стало Терри Савчука, украинца по происхождению
UA-Футбол
Новина українською

31 мая 1970 ушел в вечность легендарный канадский хоккеист украинского происхождения, один из лучших голкиперов в истории этого вида спорта Терри Савчук.

Родился он 28 декабря 1929 в Виннипеге (Канада) в семье украинцев Анны и Луи. В детстве Терри был очень активным, увлекался бейсболом, регби и хоккеем. Со временем именно последнему он начал отдавать все большее предпочтение.

В 17 лет Савчук-младший получил ужасную травму глаза, в который попала шайба. Только невероятными усилиями врачей зрение парню удалось спасти, но полноценно оно так и не восстановилось.

History Ukraine a Twitter: "#ЦейДень 28.12.1929 - народився Террі ...

Несчастный случай с отцом будущей легенды случился на работе. Парень трудно перенес данный период жизни. Именно в это время он привлекается к системе "Детройт Ред Уингс" и начинает заигрываться за команду. Его необычная манера голкипера впоследствии стала носить название "гориллоподобной", поскольку почти весь матч он проводил с согнутыми коленями, что для вратарей того времени было весьма необычно.

Годовщина смерти одного из лучших голкиперов мира: 50 лет назад не стало Терри Савчука, украинца по происхождению - изображение 2

За команду из Детройта Терри провел 14 полноценных сезонов, но затем был отдан в аренду. В общем, карьера Савчука насчитывает 5 клубов:

1949-1955 - "Детройт Ред Уингз"

1955-1957 - "Бостон Брюинз"

1957-1964 - "Детройт Ред Уингз"

1964-1967 - "Торонто Мэйпл Ливз"

1967-1968 - "Лос-Анджелес Кингз"

1968-1969 - "Детройт Ред Уингз"

1969-1970 - "Нью-Йорк Рейнджерс"

Савчук обладатель Кубка Стэнли (1952, 1954, 1955, 1967) финалист розыгрышей Кубка Стэнли (1957, 1961, 1963, 1964). Обладатель призов НХЛ Колдер Трофи (1951), Везина Трофи (1952, 1953, 1955, 1965).

В 1951-1953 входил в первый состав всех звезд НХЛ, в 1954, 1955, 1959 и 1963 - во второй состав. Всего провел 1034 матча. Добыл 447 побед в регулярных чемпионатах, в том числе рекордные 103 "сухих". Этот рекорд был побит почти через 40 лет Мартином Бродером.

Годовщина смерти одного из лучших голкиперов мира: 50 лет назад не стало Терри Савчука, украинца по происхождению - изображение 3

Смерть забрала легендарного хоккеиста рано. После второй операции на печени (обе понадобились ему после драки с одноклубником), 31 мая 1970 он ушел в вечность. Официальным диагнозом стала легочная эмболия.

Савчук был похоронен на кладбище Маунт-Хоуп в Понтиак, штат Мичиган.

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В статье: НХЛ
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