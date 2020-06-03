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Молодежная сборная Украины по хоккею получила нового тренера

Хоккей
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Официально.

Молодежная сборная Украины по хоккею получила нового тренера
Новина українською

Федерация хоккея Украины объявила о назначении тренера ХК Днепр Дмитрия Пидгурского-старшего на должность наставника молодежной сборной Украины.

В тренерский штаб Пидгурского вошли его помощники по клубу – Олег Тимченко и Александр Васильев.

"Уже сегодня, мы с моими коллегами, начнем формировать список потенциальных кандидатов в сборную U-20.

Будет ли Днепр базовым клубом будущей молодежной сборной? Именно так. На базе Днепра мы хотим иметь 2-3 боевых пятерки. Но я хочу официально заявить: ни одному игроку место в сборной не забронировано", - приводит слова Пидгурского официальный сайт ФХУ.

Дмитрий Пидгурский возглавляет ХК Днепр с мая 2018 года.

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В статье: хоккей ХК Днепр (Херсон)
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