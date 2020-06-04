НХЛ проведёт плей-офф без чёткой сетки

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что Национальная хоккейная лига не будет вводить чёткую сетку для предварительного раунда плей-офф Кубка Стэнли. В каждом раунде соперники будут определяться согласно посеву.

Напомним, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат досрочно завершён. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до четырёх побед.